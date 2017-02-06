موسكو (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله يوم الاثنين إن محاولة الولايات المتحدة إعادة فتح الاتفاق النووي مع إيران مخاطرة كبيرة جدا.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله في مقابلة "لا تحاول إصلاح شيء لم ينكسر."

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)