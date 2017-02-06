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الكرملين يطلب اعتذارا من فوكس نيوز عن تصريحات بشأن بوتين
موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الاثنين إنه يريد اعتذارا من شبكة فوكس نيوز الإخبارية عما وصفها بتصريحات "غير مقبولة" أدلى بها مقدم برامج عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووصف بيل أوريلي مقدم البرامج على قنوات شبكة فوكس نيوز بوتين بأنه "قاتل" في حديث مع ترامب لدى محاولته الضغط على الرئيس الأمريكي ليشرح باستفاضة أكبر لماذا يحترم نظيره الروسي. ولم يوضح أوريلي من الذي يعتقد أن بوتين قتله.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "نحن نعتبر هذه الكلمات التي أوردتها شركة فوكس غير مقبولة ومهينة وصراحة نرغب في الحصول على اعتذار من مثل هذه الشركة المحترمة."
ولم ترد فوكس نيوز ولا بيل أوريلي على طلب من رويترز للتعليق.
وتخضع آراء ترامب عن بوتين لتدقيق شديد في الولايات المتحدة حيث تتهم وكالات المخابرات الحكومة الروسية برعاية أنشطة اختراق إلكترونية لمساعدة ترامب على الفوز بالرئاسة كما يقول منتقدو ترامب إنه يفرط في كيل المديح لنظيره الروسي.
وخلال تعليقه على مزاعم ضد بوتين خلال المقابلة شكك ترامب في مدى "براءة" الولايات المتحدة نفسها قائلا إنها ارتكبت الكثير من الأخطاء.
وأثار التعليق غضب بعض المشرعين الجمهوريين بالكونجرس الذين قالوا إنه لا مجال للمقارنة بين تصرفات الساسة الأمريكيين والروس.
ويتهم بعض معارضي الكرملين بوتين الذي يهيمن على المشهد السياسي الروسي منذ نحو 17 عاما بقتل خصومه. ونفى بوتين والكرملين المزاعم مرارا ووصفاها بأن وراءها دوافع سياسية وزائفة.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
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