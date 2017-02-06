ع.ا |، لتزويره محرر رسمي منسوب صدوره لمكتب بريد جميزة بنى عمر التابع لمنطقة بريد جنوب الشرقية يفيد بتواجده بالعمل يوم 14 يناير 2016، وذلك لتقديمه لمحكمة ديرب نجم للحصول على حكم بالبراءة في قضية مشاجرة.وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة.أمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم إدارة شرطة البريد وإرساله بالمتهم لمركز شرطة ديرب نجم لقيده وعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.