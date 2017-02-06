وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا مفادها أن |سلامة صلاح|، 47 سنة، يدير مصنعا لإنتاج خمور محلية الصنع بدون ترخيص مستخدمًا مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المصنع على ماكينة تعقيم، وماكينة خاصة بغلق الزجاجات، و2 حوض لملء الزجاجات، وكمية من زجاجات الخمور الفارغة، وكرتونة بداخلها أغطية زجاجات، واستيكرات و3 جراكن كحول سعة الجركن 50 لترا بإجمالي 150 لتر، و6 أنابيب كحول، و2 أنبوبتي جلسرين، وزجاجتين ألوان صناعية، و50 زجاجة خمور، وجميعها مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.بمواجهة المتهم أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الخمور وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تحــــرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.