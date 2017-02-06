-
رياضة
- السفارة الأمريكية للمنتخب: أداء ممتاز لفريق الفراعنة
- 21 لاعبا في قائمة الشرقية لمواجهة طلائع الجيش
- طلائع الجيش يختتم استعداداته للشرقية قبل معسكر السويس
- زغلول صيام يكشف سر رفض أبوريدة الوقوف في الصف الأول بصورة الرئيس التذكارية
- بالصور.. برشلونة يختتم تدريباته استعدادا لمباراة أتلتيكو بالكأس
- «كوبر» يحضر مباراة السوبر بالإمارات
- عبد الظاهر السقا: فخور بلاعبي المنتخب بعد مشوار الجابون
- الدهشوري حرب: المنتخب حقق المطلوب وزيادة في الجابون
- «حمزة» حكما للشرقية والجيش.. و«ميدو» لدجلة وطنطا
- «الجبلاية» تخاطب اتحادات أوروبية بشأن حكام السوبر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط مدير مصنع بدون ترخيص لإنتاج خمور فاسدة في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على صاحب مصنع لإنتاج الخمور وبحوزته كمية من زجاجات الخمور المغشوشة بمنطقة بولاق أبو العلا، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير الأمن للنيابة العامة لتولي التحقيق
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا مفادها أن |سلامة صلاح|، 47 سنة، يدير مصنعا لإنتاج خمور محلية الصنع بدون ترخيص مستخدمًا مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المصنع على ماكينة تعقيم، وماكينة خاصة بغلق الزجاجات، و2 حوض لملء الزجاجات، وكمية من زجاجات الخمور الفارغة، وكرتونة بداخلها أغطية زجاجات، واستيكرات و3 جراكن كحول سعة الجركن 50 لترا بإجمالي 150 لتر، و6 أنابيب كحول، و2 أنبوبتي جلسرين، وزجاجتين ألوان صناعية، و50 زجاجة خمور، وجميعها مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.بمواجهة المتهم أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الخمور وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تحــــرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)