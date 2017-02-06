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ضبط عصابة من موظفي بريد 15 مايو لاختلاسهم 161 ألف جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، القبض على موظفين بمكتب بريد ١٥ مايو بتهمة اختلاس مبالغ مالية من حسابات المودعين
وردت معلومات لإدارة شرطة البريد، مفادها وجود تلاعب واختلاس مبالغ مالية من حسابات توفير بعض المودعين بمنطقة بريد 15 مايو.بإجراء التحريات تأكدت صحة ما ورد من معلومات، بقيام |ه.ص.ع|، و|س.س.ع|، و|م.ع.م|؛ بتكوين تشكيل عصابي لاختلاس أموال المودعين عن طريق تزوير توقيعاتهم على إيصالات سحب دون علمهم، والاستيلاء على المبالغ لأنفسهم دون وجه حق بلغت 161 ألف و686 جنيهًا.تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع وسددوا مبلغ 85 ألف و186 جنيهًا، وأبدوا استعدادهم لسداد باقي المبلغ على أقساط.أمر اللواء |محمد يوسف| مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم، إدارة شرطة البريد وإرساله بالمتهمين لقسم شرطة حلوان لقيده وعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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