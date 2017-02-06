اخبار مصر
-
رياضة
- السفارة الأمريكية للمنتخب: أداء ممتاز لفريق الفراعنة
- 21 لاعبا في قائمة الشرقية لمواجهة طلائع الجيش
- طلائع الجيش يختتم استعداداته للشرقية قبل معسكر السويس
- زغلول صيام يكشف سر رفض أبوريدة الوقوف في الصف الأول بصورة الرئيس التذكارية
- بالصور.. برشلونة يختتم تدريباته استعدادا لمباراة أتلتيكو بالكأس
- «كوبر» يحضر مباراة السوبر بالإمارات
- عبد الظاهر السقا: فخور بلاعبي المنتخب بعد مشوار الجابون
- الدهشوري حرب: المنتخب حقق المطلوب وزيادة في الجابون
- «حمزة» حكما للشرقية والجيش.. و«ميدو» لدجلة وطنطا
- «الجبلاية» تخاطب اتحادات أوروبية بشأن حكام السوبر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو في القاهرة
06
فبراير
2017
15:47 PM
بواسطة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل لاتجاره بالمخدرات، حيث ضُبط بحوزته 10 كيلو جرام بانجو بمنطقة التبين، قبل تسليمها لأحد عملائه، وأحاله اللواء |خالد عبد العال| مدير الأمن، للنيابة العامة للتحقيق
وردت معلومات للواء |محمد منصور| مدير مباحث القاهرة، من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين، مفادها أن |زايد فريد|، 41 سنة، عاطل، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وأنه على موعد مع أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم.وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ 350 جنيهًا.بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع