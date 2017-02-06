تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل لاتجاره بالمخدرات، حيث ضُبط بحوزته 10 كيلو جرام بانجو بمنطقة التبين، قبل تسليمها لأحد عملائه، وأحاله اللواء |خالد عبد العال| مدير الأمن، للنيابة العامة للتحقيق

وردت معلومات للواء |محمد منصور| مدير مباحث القاهرة، من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين، مفادها أن |زايد فريد|، 41 سنة، عاطل، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وأنه على موعد مع أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم.وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ 350 جنيهًا.بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.