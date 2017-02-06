تلقى قسـم شرطـة رابع متـرو الأنفـاق مـن الخدمـة الأمنيـة المعينـة بمحطة الدقي لمترو الأنفاق بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين كل من |ف.ع..م، |و.س.س|؛ بسبب قيام الطرف الثاني بمعاكسة الطرف الأول أثناء جلوسها على أحد المقاعد برصيف الجيزة بمحطة الدقي لمترو الأنفاق وعندما قامت بمعاتبته تعدى عليها بالسب والشتم.بمواجهة الطرف الثاني بما هو منسوب إليه، أنكر ارتكابه الواقعة.بالكشف عن المتهم بين سابقة اتهامه في قضية جنح قسم شرطة الجيزة ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنح قسم شرطة الهرم |ضرب| حصر غيابي بالحبس لمدة شهرين وكفالة 100 جنيه.وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم قسم شرطة رابع مترو الأنفاق وإرساله لقسم شرطة الدقي لقيده وعرضه على النيابة.