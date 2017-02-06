كابول (رويترز) - يعمل مسؤولون أفغان يوم الاثنين للوصول إلى قرى نائية بعد أن أودت انهيارات جليدية وثلوج كثيفة بحياة 119 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد.

وقال مسؤولون إن عاصفة تسببت في سقوط ثلوج بلغ ارتفاعها مترين على كثير من مناطق أفغانستان مطلع الأسبوع.

وذكر وايس أحمد بارماك وزير إدارة مكافحة الكوارث إن 119 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 89 في انهيارات جليدية وحوادث مرورية في 22 إقليما من أقاليم البلاد البالغ عددها 34 خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتابع "هناك احتمال أن يكون بعض الناس محاصرين في بعض المناطق وليست لدينا معلومات بعد."

ومن بين أكثر المناطق تضررا بالانهيارات الجليدية إقليم نورستان الجبلي الذي يقع على الحدود الشرقية مع باكستان.

وقال مسؤول في مكتب حاكم الإقليم إن انهيارا جليديا وقع يوم الأحد وتسبب في مقتل 63 شخصا وإصابة 27 آخرين.

وذكر مارك بودين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الحكومة الأفغانية تقود عمليات الإنقاذ لكن المنظمة الدولية "على استعداد لتقديم الدعم الكامل" لجهود الإنقاذ.

وقالت الأمم المتحدة في بيان "مع صعوبة الوصول لبعض المناطق قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرسم صورة واضحة عن حجم الدمار."

وقال بارماك وزير إدارة مكافحة الكوارث إن نحو 200 منزل دمروا في أنحاء أفغانستان بينما لا تزال الكثير من الطرق مغلقة ومن المتوقع أن تستغرق جهود رفع الأنقاض "عدة أيام".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)