باريس (رويترز) - قال مصدر قريب من فرانسوا فيون المرشح المحافظ في انتخابات الرئاسة الفرنسية إن فيون سيسعى يوم الاثنين لمواجهة فضيحة وظيفة وهمية تحيط بأسرته وتهدد مسعاه الانتخابي.

وقال المصدر في رسالة نصية "هجوم مضاد". وأضاف أن فيون "يعتزم أن يصارح الشعب الفرنسي بالحقيقة" حينما يتحدث في مقر حملته الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش).

وعلى مدي الأسبوعين الماضيين تعرض فيون لضغوط متزايدة للانسحاب من السباق الرئاسي منذ أن زعمت صحيفة أن زوجته حصلت على مئات الآلاف من اليورو من الأموال العامة نظير عمل ربما لم تقم به.

بل أن أعضاء بارزين في حزب الجمهوريين الذي ينتمي إليه طالبوه بالانسحاب لصالح شخص آخر فيما لم يتبق سوى 11 أسبوعا فقط على موعد الانتخابات.

وتظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء السابق (62 عاما) فقد تقدمه باعتباره المرشح الأوفر حظا لصالح المرشح المستقل الذي ينتمي لتيار الوسط إيمانويل ماكرون. كما أظهرت الاستطلاعات تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وقال فيون مطلع الأسبوع إنه سيقاتل حتى النهاية للدفاع عن ترشيح الحزب له.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)