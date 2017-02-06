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ضبط موظف ببنك بحوزته 2 مليون جنيه و50 ألف دولار للإتجار
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بنك وسائق، بعد ضبطهما وبحوزتهما أكثر من 2 مليون جنيه و50 ألف دولار حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء
وردت معلومات للواء |علي سلطان| مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام كل من |حاتم.ا|، و|شفيق.م| بالاشتراك فيما بينهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.أكدت تحريات اللواء |حازم عبد الرحمن| مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء |ياسر صابر| نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتهم الأول يدعى |حاتم.ا| 34 سنة موظف بأحد البنوك الاستثمارية ومقيم / القاهرة - والثاني يدعى |شفيق.م| 38 سنة سائق ومقيم /الجيزة.وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان محافظ البنك المركزي والمحامي العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية، توجهت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد |أسامة جلال| والمقدمان |حمدي بدوى وإبراهيم عزب| واستهدفت المذكورين، حيث تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة المعادي حال مزاولتهما نشاطهما داخل سيارة ملاكي قيادة الثاني، وضبط بحوزتهما خمسون ألف ومائة دولار أمريكي، اثنين مليون ومائة أربعة وأربعون ألف جنيه مصري، وهاتفين محمول يتضمان العديد من الرسائل الدالة على نشاطهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بالواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الآثم.وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارِ العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولي شئُونها.
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