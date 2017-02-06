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بدء نظر محاكمة المتهمين في قضية كتائب حلوان
06
فبراير
2017
12:47 PM
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بدأت، منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ|كتائب حلوان|، حيث من المقرر أن يستكمل القاضي سماع الشهود
جاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
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