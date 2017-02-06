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النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بالوحدة المحلية لـ«إدفا» للمحاكمة
أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من |م
د|، رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية إدفا، |أ.ع|، فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية إدفا، |ك.ج|، فني أملاك دولة بعرابة أبو دهب سوهاج، و|م.ع|، فني تنظيم بمجلس قروي إدفا، و| م.ع|، رئيس مركز ومدينة أخميم وسابقًا سكرتير بالوحدة المحلية بإدفا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها محمود محمد ثابت، رئيس النيابة بإشراف المستشار محمود حامد دياب مدير النيابة، أن المتهمين خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى يوليو 2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.وأضافت أن المتهم الأول |م.د|، رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية إدفا، تقاعس عن عرض معاينة توصيل مرفق المياه الخاص بمنزل المواطن فؤاد السيد عبد الله بحوض الستين بناحية القنابرة والموافقة على توصيل مرفق المياه من اللجنة الفرعية المنفردة رغم كون العقار قائما دون ترخيص وتحرير أكثر من محضر إزالة له.وأكدت أنه أهمل في الإشراف على الفنيين مما ترتب عليه عدم تحرير محاضر مخالفة بباقي الأدوار المخالفة للعقار الخاص بالمواطن فؤاد السيد عبد الله.وأضافت أنه لم يراع المتهم الثاني |أ.ع| فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية إدفا الدقة أثناء تحريره محضر مخالفة حيال العقار الكائن بحوض الستين بناحية القنابرة الخاص بالمواطن فؤاد السيد عبد الله وتحرير المحضر باسم حمادة السيد محمد في 19-2-2012.وأشارت إلى أنه تقاعس عن تنفيذ أمر التكليف الصادر له كعضو في لجنة المعاينات بالوحدة المحلية بإدفا مما ترتب عليه قيام المتهم الرابع بذلك العمل والموافقة على توصيل المياه إلى منزل المدعو فؤاد السيد عبد الله في 2-5-2012.وأكدت التحقيقات أنه تلاعب المتهم الثالث |ك.ج| فني أملاك دولة بعرابة أبو دهب سوهاج في محضر معاينة توصيل مرفق المياه لعقار المواطن فؤاد السيد عبد الله، مما ترتب عليه توصيل المياه للعقار رغم عدم ترخيصه في غضون مايو 2012.ونوهت إلى أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع المعاينة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لإبداء الرأي لتوصيل المياه لعقار المواطن فؤاد السيد عبد الله بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2012 الصادر عن محافظ سوهاج بحظر الموافقة على رؤساء الوحدات المحلية للقرى ونوابها.وخاطب المتهم الرابع |م.ع| فني تنظيم بمجلس قروي إدفا شركة المياه لتوصيل مرفق المياه لعقار المواطن فؤاد السيد عبد الله دون الحصول على موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج في غضون شهر يوليو 2012. ووقع على محضر معاينة توصيل مرفق المياه تحت عبارة رئيس القسم في غضون شهر يوليو 2012 رغم عدم تفويضه بذلك.وأسند للمتهم الخامس | م.ع|، سكرتير بالوحدة المحلية بإدفا سابقًا، إنه وافق على توصيل مرفق المياه لمنزل المواطن فؤاد السيد عبد الله بناحية القبابرة دون رفع تقرير مبدأي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالمخالفة لقرار محافظ سوهاج رقم 1 لسنة 2011 ومخاطبة شركة المياه مباشرة لتلك الموافقة، وذلك خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2012.كما أصدر تعليمات إلى محمد على أمين، فني التنظيم، بمخاطبة شركة المياه لتوصيل مرفق المياه لعقار المواطن فؤاد السيد عبد الله في 12-7-2012 بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2011.
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