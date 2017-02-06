وصل وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرون، منذ قليل، إلى الدائرة ١٧جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم؛ لنظر إعادة محاكمته مع رجل الأعمال حسين سالم، في قضية |أرض جزيرة البياضية|

ومن المقرر أن يتم تقديم ما يفيد بصحة التصالح مع الدولة.ويواجه والي تهمة ببيع جزيرة البياضية -بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا- إلى سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وتنازل سالم عن |أرض جزيرة البياضية| ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها، وتخلى سالم مع أفراد عائلته عن 75% من ثروتهم.