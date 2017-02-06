أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب اتفق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال مكالمة هاتفية، أمس الأحد، على المشاركة في اجتماع مع قادة بقية الدول الأعضاء في الحلف في أواخر مايو.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إن "ترامب أعرب خلال الاتصال عن "دعمه القوي للحلف الأطلسي"، لكنه دعا الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف إلى بذل المزيد من الجهود، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي "وافق على المشاركة في اجتماع مع قادة الحلف الأطلسي في أوروبا في أواخر مايو".

وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيقين للتصدي لكل التحديات الأمنية التي تواجه حلف شمال الأطلسي".

وقال بيان البيت الأبيض، إن "ترامب وستولتنبرغ ناقشا كيفية تشجيع كل الحلفاء في الحلف على تنفيذ التزاماتهم في الانفاق الدفاعي".

وشعر أعضاء حلف الأطلسي وفي مقدمهم ألمانيا وفرنسا بالقلق إثر الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي الجديد إلى الحلف، ووصفه له بأنه منظمة "عفا عليها الزمن"، وكذلك أيضًا إشادته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتهمه الأوروبيون بالسعي لتقويض وحدة الغرب وبالوقوف خلف النزاع الدائر في أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، أشار بيان البيت الأبيض إلى أن المكالمة بين ترامب وستولتنبرغ تطرقت إلى "إمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع الدائر على الحدود الأوكرانية".