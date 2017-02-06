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الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان خلال 2016
أعلنت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الإثنين، أن حوالي 11 ألفا و500 مدني ثلثهم من الأطفال قتلوا أو جرحوا في 2016 في هذا البلد، في أسوأ حصيلة سنوية منذ بدء هذا التعداد في 2009.
وأوضحت البعثة في تقرير، أن القتال بين قوات الأمن الأفغانية والمتمردين وخصوصا في مناطق مأهولة بالسكان يبقى "السبب الرئيسي للخسائر في أرواح المدنيين"، في مؤشر إلى تزايد العنف بعد أكثر من سنتين على إنهاء الحلف الأطلسي المهمة القتالية لقواته في أفغانستان.
وأضافت أن بين الضحايا أكثر من 3500 طفل، في حصيلة تعكس ارتفاعا بنسبة 24% على مدى عام و"غير متكافئة" مع الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين الآخرين.
وقالت البعثة أنها "بين الأول من يناير و31 ديسمبر 2016، أحصت 11 ألفا و418 ضحية مدنية (4498 قتيلا و7920 جريحا) بزيادة عامة تبلغ 3% وبزيادة بنسبة 6% في عدد الجرحى".
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