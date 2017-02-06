تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الإثنين، حكمها على خمسة متهمين بحيازة أسلحة وذخيرة في أغسطس عام ٢٠١٣ للاشتباه في تخطيطهم للذهاب إلى ميدان رمسيس لإشاعة الفوضى

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار وأمانة سر عادل عبد الحليم.البداية كانت بتمكن مباحث مترو الأنفاق من القبض على خمسة طلاب كانوا يستقلون عربات المترو متوجهين لمحطة رمسيس وذلك أثناء وقوع أحداث العنف والشغب بمحيط ميدان رمسيس عقب خروج مظاهرات العنف والتخريب التي شهدتها البلاد من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية.واشتبهت قوات الأمن بهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أسلحة وذخيرة وتم القبض عليهم، ووجهت النيابة لهم تهم إحراز أسلحة وذخيرة |٢٥ طلقة خرطوش|، ومواد مفرقعة بارود أسود، أسلحة بيضاء، وذلك طبقا لوقائع القضية رقم ٣٧٢١ لسنة ٢٠١٣.