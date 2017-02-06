تستأنف الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الإثنين، دعوى نشر أخبار كاذبة، والسب والقذف، المقامة ضد الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي

وكان مروان صالح، أحد المسئولين السابقين بوزارة الزراعة، أقام دعوى جنحة سب وقذف، برقم ٣٤٧١ لسنة ٢٠١٦، ضد كل من: الصحفي ماهر الفضالي، والكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير جريدة |البوابة|، يتهمهما بنشر أخبار كاذبة.