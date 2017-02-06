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محاكمة وزير الري الأسبق اليوم بتهمة إهدار 37 مليار جنيه
06
فبراير
2017
04:45 AM
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تنظر محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي في اتهامها بإهدار المال العام
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح.ويحاكم في القضية كل من وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
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