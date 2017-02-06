وكانت المحكمة نظرت الدعوى بجلسة أمس الأحد، وقررت تأجيلها لجلسة اليوم لتعديل الطلبات المقدمة بصحيفة الدعوى. ذكر البنك الأهلي في دعواه أنه تم منح المطرب |حكيم| قرضًا قيمته 356 ألفًا و250 جنيهًا، بالإضافة إلى العوائد، لمدة تبدأ من عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين في يوليو عام 2002 مبلغ قدره 533 ألفًا و275 جنيهًا، وامتنع المدعى عليه عن السداد.وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة التي قضت بإلزام حكيم بسداد 170 ألفًا و976 جنيهًا، بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5%، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطرب بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك.واستأنف الطرفان على الحكم ورفضت المحكمة استئناف البنك، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع |حكيم| لديه، ليفاجأ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593 ألفًا و517 جنيهًا على حسابه الجاري مدين لدى البنك، وفقًا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.