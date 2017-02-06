تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ|كتائب حلوان|

وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.