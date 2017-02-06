مقتل ما لا يقل عن 16 وإصابة 34 في تصادم بين حافلة وشاحنة في هندوراس

تيجوسيجالبا (رويترز) - قال مسؤولون في هندوراس إن ما لا يقل عن 16 شخصا قُتلوا كما أصيب 34آخرون يوم الأحد في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة على مشارف العاصمة.

وقال كارلوس إسبانا نائب مفتش شرطة النقل إن الحادث وقع على بعد نحو عشرة كيلومترات خارج العاصمة تيجوسيجالبا على طريق يؤدي إلى جنوب البلاد.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)