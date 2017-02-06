تنظر الدائرة الخامسة اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات الدعوى القضائية رقم 983 المقامة من إحدى دور النشر ضد صناع مسلسل |الأسطورة| بطولة الفنان محمد رمضان

وأكدت صحيفة الدعوى أن أحداث مسلسل الأسطورة تم اقتباسها من رواية |مجرم في حراسة الموتى| الصادرة عن دار سما للنشر والتوزيع، والتي طالبت صناع المسلسل بتعويض مادي ملائم وفقًا لتقدير المحكمة، وذلك عوضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.