وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بشن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 25 متهمًا بحوزتهم 25 قطعة سلاح، تنوعت بين 7 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 6 فرود محلية، 3 طبنجات، 14 طلقة نارية متنوعة الأعيرة. وتحفظت مديرية أمن أسيوط على المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.