اخبار مصر
-
رياضة
- المصريون يدعمون المنتخب بهاشتاج «ارفع رأسك فوق»
- رئيس بعثة المنتخب: نعتذر للشعب المصري واللاعبون لم يقصروا
- منتخب مصر يعود إلى القاهرة في العاشرة صباحا
- جمال الشريف: هدف الكاميرون الثاني صحيح
- زوجة الحضري: مصر كلها هتستناك في المطار يا بطل
- كوبر: تريزيجيه رجل المنتخب في كأس الأمم
- الحضري أفضل حارس في أفريقيا للمرة الرابعة.. «بروفايل»
- 10 صور ترصد دموع المصريين عقب خسارة المنتخب
- بالصور.. الحزن يخيم على الجمهور السكندري بعد خسارة بطولة أفريقيا
- كوبر: أعتذر للشعب المصري لأني أحزنتهم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط 25 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بأسيوط
06
فبراير
2017
00:47 AM
بواسطة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من القبض على 25 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة
وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بشن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 25 متهمًا بحوزتهم 25 قطعة سلاح، تنوعت بين 7 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 6 فرود محلية، 3 طبنجات، 14 طلقة نارية متنوعة الأعيرة. وتحفظت مديرية أمن أسيوط على المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع