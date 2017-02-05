وتمركزت آليات شرطية بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية مدعومة بقوات التدخل السريع تحسبًا لأي حالة طارئة، فيما شددت مديريات الأمن من إجراءاتها لتأمين المنشآت الحيوية، فضلا عن نشر عناصر من الشرطة في مناطق التجمعات المواطنين تحسبًا لأى أعمال إخلال بالأمن العام.كما كثف رجال المرور من تواجدهم بكافة الطرق الرئيسية والدائرى ومحاور نطاق القاهرة الكبرى للحد من الكثافات المرورية بالطرق، وتستمر الإجراءات حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين.