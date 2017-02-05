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الداخلية تكثف التواجد الأمني بالشوارع تزامنا مع نهائي أفريقيا
05
فبراير
2017
21:47 PM
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اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كافة التدابير الأمنية اللازمة لتأمين الشوارع والميادين بمختلف المحافظات الجمهورية بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطنى ونظيره الكاميروني في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون
وتمركزت آليات شرطية بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية مدعومة بقوات التدخل السريع تحسبًا لأي حالة طارئة، فيما شددت مديريات الأمن من إجراءاتها لتأمين المنشآت الحيوية، فضلا عن نشر عناصر من الشرطة في مناطق التجمعات المواطنين تحسبًا لأى أعمال إخلال بالأمن العام.كما كثف رجال المرور من تواجدهم بكافة الطرق الرئيسية والدائرى ومحاور نطاق القاهرة الكبرى للحد من الكثافات المرورية بالطرق، وتستمر الإجراءات حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين.
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