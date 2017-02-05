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ربة منزل أمام محكمة الأسرة: «زوجي طالبني بالإجهاض بسبب حملي في بنت»
|جوزني عرف إني حامل في بنت رماني في الشارع وحلف لو خلفتها ماهيصرف عليها ولا مليم| بهذه الكلمات الممزوجة بالألم والظلم بدأت |س
ك| سيدة في أواخر العشرينات من عمرها تروي حكايتها لـ |فيتو| وسبب رفعها على زوجها | دعوى طلاق - دعوى نفقة - دعوى حضانة| من أمام محكمة الأسرة |بزنانيري|.تابعت |س. ك|: زوجي متعلم خريج كلية حقوق عندما تزوجنا كان يعمل في شركة ولكني تفاجأت بعد أسبوعين من زواجنا بأنه ترك العمل وقام بشراء توكتوك وعمل عليه وعندما تحدثت معه قال: |أنا سواق توكتوك إذا كان عجبك|. وأوضحت أن ذلك لم يكن السبب الرئيسي في ذهابي لبيت أهلي فكان دائما هو ووالدته يسألونني إذا كنت حاملا أم لا فهو كان ولد على خمسة بنات ووالدته كانت دائما تسألني وبعد ثلاث شهور من زواجنا حملت وعند معرفته بأنني حامل في بنت هددني بطردي أو أنني أقوم بالإجهاد وعندما رفضت وذهبت لبيت أهلي ظل يهددني بأنه سيجعلني هكذا دون أن يطلقني وخاصة بعد أن رفعت عليه دعوى طلاق فقام بمساومتي بالتنازل عن كافة مستحقاتي ليطلقني ورفض أن يكتب ابنته باسمه فذهبت للقسم وكتبتها هناك قائلة |مبيعرفش ربنا حتى بعد ما ولدت فضل يذلني ومصرفش ولا مليم على بنته|.
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