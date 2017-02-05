اخبار مصر
-
رياضة
- 5 لاعبين يتمنون حصد لقب الجابون بعد تخطي سن الـ30 (تقرير)
- «وردة» و«النني» يقودان تشكيل المنتخب في نهائي أمم أفريقيا
- شباب الجيش يفوز على الأهلي 2-1 في دوري الجمهورية
- الـ«فيفا»: التاريخ ينتظر عصام الحضري بنهائي كأس الأمم
- تجهيزات استقبال الجماهير بالمركز الأوليمبي لمتابعة نهائي أمم أفريقيا
- خالد لطيف: بالنسبالي مصر فازت بالبطولة
- دونجا جاهز لقيادة وسط الزمالك أمام الأهلي
- مدرب سموحة: المنتخب المصري الأفضل تكتيكيا من الكاميرون
- روما يدعم محمد صلاح قبل نهائي أفريقيا: بالتوفيق يا مومو
- بالصور- 6 أندية أوروبية تدعم مصر قبل نهائي إفريقيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الحماية المدنية تسيطر على حريق مخلفات بميدان لبنان
05
فبراير
2017
18:47 PM
بواسطة
سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، على حريق نشب في مجموعة مخلفات، بمنطقة ميدان لبنان، قبل امتداد ألسنة اللهب إلى الإنشاءات المجاورة
وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمنطقة ميدان لبنان، وهرعت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه في مجموعة مخلفات، فتمت السيطرة عليه، وإخماده من قبل رجال الإطفاء.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع