سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، على حريق نشب في مجموعة مخلفات، بمنطقة ميدان لبنان، قبل امتداد ألسنة اللهب إلى الإنشاءات المجاورة

وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمنطقة ميدان لبنان، وهرعت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه في مجموعة مخلفات، فتمت السيطرة عليه، وإخماده من قبل رجال الإطفاء.