والمتهمون هم: |فرحات. ج|، وشقيقه |سالم. ج|، و|حسن. د|، و|محمد. ج|.ووجهت النيابة للمتهمين تهم، القتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية، وذخيرة.كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تربصوا بمرشح سابق بمجلس الشعب عبد الحليم النايض 62 سنة، أثناء عودته من رحلة عمرة، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ظهر يوم وقفة عيد الفطر، وفور رؤية سيارته التي يستقلها بصحبة نجله |حمزة| عند الكيلو 40، أطلقوا وابلا من النيران ناحيته، ما أدي إلى إصابته ونجله، وبعد توقف السيارة ترجل منها المتهمين وأطلقوا النار مباشرة على النايض ليردوه قتيلا، وأصيب نجله بعدة عيارات نارية في الكتف والقدم، كما تسبب إطلاق النار بكثافة إلى مقتل الراهبة |إثناسيا| بطلقة في الرأس، تصادف مرور سيارة تستقلها برفقة آخرين بموقع الحادث. وأضافت أن خلافا ثأريا نشب بين عائلة بحير والتي ينتمي إليها رجل الأعمال، وعائلة |حسونة|، ممثلة في والد المتهم الأول، بمدينة وادي النطرون، بسبب خلاف على قطعة أرض، وقبل مقتل رجل الأعمال بنحو 3 أشهر، قتل شقيق المتهم الأول على يد أحد أفراد عائلة المجني عليه، ليقرر الانتقام من |النايض| باعتباره كبير عائلة |بحير|.