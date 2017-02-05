كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة أبوكبير بلاغًا من والد الطفل |محمد.ج.ب|، 12 عاما، طالب في الصف الأول الإعدادي، اتهم خلاله إدارة المستشفى وطبيب بالتسبب في وفاة ابنه بسبب الإهمال الطبي وإعطائه جرعة بنج زائدة أثناء إجرائه عملية استئصال اللوزتين.تحرر عن ذلك المحضر رقم 4088 لسنة 2017 مركز شرطة أبو كبير.قال الدكتور حسام أبوساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه سيتم إرسال لجنة من الصحة غدا الإثنين مكونة من |استشارى أنف وأذن وحنجرة، واستشاري تخدير، وعضو قانوني| إلى مستشفى أبوكبير للتحقيق في واقعة وفاة طفل بعد ساعة من إجرائه عملية جراحية بالمستشفي، مشيرا إلى أنه في حال أدانت اللجنة من وجهة نظرها أي من العاملين بالمستشفى سيتم إيقافه عن العمل مباشرة.كانت مديرية الصحة بالشرقية تلقت شكوى من أهالي الطفل | محمد.ج.ب.| اتهموا خلالها أطباء مستشفى أبو كبير المركزى بالتسبب في وفاته بعد ساعة من إجراء عملية استئصال لوزتين، وتم إرسال مدير عام المستشفيات لمستشفى أبو كبير المركزى لفحص الأوراق والسجلات المتعلقة بإجراء العملية، وتبين أن من أجرى العملية للطفل |المتوفي| أخصائى أنف وأذن وحنجرة ومن قام بتخديره استشاري تخدير كما أثبتت التحاليل التي أجريت له قبل إجراء العملية أنه ليس هناك ما يمنع ذلك وبعد إجراء العملية تم نقل الطفل لغرفة الإفاقة وبعدها تم نقله لغرفة الإقامة وبعد مرور ساعة توفاه الله.