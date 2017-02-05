أصيب اليوم الأحد، موظف وزوجته في حادث مروري نتيجة انقلاب سيارة ملاكى كانا يستقلانها بأحد الطرق السريعة بمركز الداخلة في الوادي الجديد

تلقى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد إخطارا من إدارة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير وإصابة |عصام محمد مهدي|، ٣٨ سنة موظف بالوحدة الصحية بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، وزوجته |نور الهدى محمد عمران|، ٣٧ سنة، في حادث مروري على أحد الطرق السريعة.تم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.