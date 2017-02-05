اخبار مصر
-
رياضة
- أحمد جمعة يقود هجوم المصري أمام الإنتاج في الكأس
- زيدان يتمنى للحضري الرقص فوق العارضة وتكرار مشهد 2008
- تدريبات تأهيلية لمصابي الزمالك
- عبد الله السعيد.. تاجر السعادة للمصريين «بروفايل»
- أبو ظبي: 4 أفلام وثائقية عن القمة والخطيب وشحاتة أبرز الضيوف
- رئيس قنوات أبوظبي: انتظروا مفاجآت في تغطية السوبر المصري
- نايل سبورت لـ«Bein»: احتكرت البطولة وجمعتنا على المقاهي في حب مصر
- الشباب تطلق المرحلة الثانية لبرنامج القيادة ومكافحة الفساد
- أشبيلية يتعادل سلبيا أمام فياريال بالليجا
- شريف إكرامي.. متحدي الصعاب في المستطيل الأخضر (بروفايل)
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إصابة موظف وزوجته في انقلاب سيارة بالوادي الجديد
05
فبراير
2017
15:47 PM
بواسطة
أصيب اليوم الأحد، موظف وزوجته في حادث مروري نتيجة انقلاب سيارة ملاكى كانا يستقلانها بأحد الطرق السريعة بمركز الداخلة في الوادي الجديد
تلقى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد إخطارا من إدارة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير وإصابة |عصام محمد مهدي|، ٣٨ سنة موظف بالوحدة الصحية بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، وزوجته |نور الهدى محمد عمران|، ٣٧ سنة، في حادث مروري على أحد الطرق السريعة.تم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع