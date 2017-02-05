واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٣٤٩٠ لسنة ٧١ قضائية وزير الصحة بصفته.وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، قد أبلغت شركات الأدوية، السبت ١٤ يناير الماضى، بالقرار رقم 23 لسنة 2017 والخاص بإعادة تسعير 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة، سيطبق على المنتجات الدوائية حديثة الإنتاج‪.‬