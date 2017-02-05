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إحالة دعوى إلغاء تسعير المستحضرات الصيدلية للدائرة الأولى بالقضاء الإداري
05
فبراير
2017
15:47 PM
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور محيي الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة والتي تطالب ببطلان القرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ بخصوص تسعير أصناف المستحضرات الصيدلية المحلية والمستوردة للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٣٤٩٠ لسنة ٧١ قضائية وزير الصحة بصفته.وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، قد أبلغت شركات الأدوية، السبت ١٤ يناير الماضى، بالقرار رقم 23 لسنة 2017 والخاص بإعادة تسعير 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة، سيطبق على المنتجات الدوائية حديثة الإنتاج.
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