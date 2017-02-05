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تأجيل نظر دعوى اتحاد الكرة ضد القاهرة للصوتيات لـ 5 أبريل
أجلت الدائرة 11 الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح عبد الغفار حمودة وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت وهانى ميلاد مسعد وسكرتارية إبراهيم محمد، نظر دعوى اتحاد الكرة التي يطالب فيها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بتعويض قدره 150 ألف دولار عن إذاعة مباراة مصر وملاوى لجلسة 5 أبريل للتقرير
حملت الدعوى رقم 148 لسنة 6 قضائية، وذكرت أنه بموجب عقد محرر بين اتحاد الكرة والشركة بشأن التسويق الإعلانى والتليفزيونى في المباريات الرسمية والودية في الداخل والخارج على أن تدفع الشركة 150 ألف دولار لكل مباراة متفق عليها حتى نهائيات كأس العالم 2010.وأشارت الدعوى إلى أن الشركة المدعى عليها لم تسدد مستحقات مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب مالاوى والتي أقيمت في ديسمبر عام 2009 وطالب الاتحاد الشركة بالسداد أكثر من مرة ولكنها لم تستجب.
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