تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين يفيد بورود بلاغ من ميرفت. ع. م 32 سنة ربة منزل ومقيمة باتميد الحجر واتهمت 3 أشخاص .بدأت الواقعة باستدراج عبدالله. ج.ا 14 سنة عامل، أحمد. ع.ح، محمد.ا.م لنجل المبلغة 12 سنة طالب بالصف السادس الابتدائي لإحدى المناطق الزراعية والتعدي عليه جنسيا.تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أنكر تعديه على المجني عليه وأضاف قيام المتهمين الآخرين بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2017/2178 جنح المركز.تم تحويل المجني عليه لتوقيع الكشف الطبي، وتم تكليف إدارة البحث بضبط باقي المتهمين.