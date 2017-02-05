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3 أشخاص يعتدون جنسيا على طالب في السنبلاوين
05
فبراير
2017
15:46 PM
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تجرد 3 ذئاب بشرية من انسانيتهم واعتدوا جنسيا على طالب في العقد الثانى من عمره باستدراجه لإحدى المناطق الزراعية في إحدى قرى السنبلاوين
تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين يفيد بورود بلاغ من ميرفت. ع. م 32 سنة ربة منزل ومقيمة باتميد الحجر واتهمت 3 أشخاص .بدأت الواقعة باستدراج عبدالله. ج.ا 14 سنة عامل، أحمد. ع.ح، محمد.ا.م لنجل المبلغة 12 سنة طالب بالصف السادس الابتدائي لإحدى المناطق الزراعية والتعدي عليه جنسيا.تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أنكر تعديه على المجني عليه وأضاف قيام المتهمين الآخرين بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2017/2178 جنح المركز.تم تحويل المجني عليه لتوقيع الكشف الطبي، وتم تكليف إدارة البحث بضبط باقي المتهمين.
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