واستهدفت الحملة ضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالقضايا التموينية وغش المستهلكين ومحتكري السلع الغذائية، وضبطت الحملة خلال شهر من الجهود المكثفة 2180 قضية تموينية تنوعت بين ضبط 780 طن دقيق مدعم و30 طن مواد بترولية و300 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة.وفيما يتعلق بقضايا الغش التجاري ضبط 380 طن صلصة وكاتشب وأرز وزيت وخل ولحوم ومستحضرات تجميل مجهولين المصدر، كما ضبط 10 بدالين تموينيين بمناطق إمبابة والوراق والعجوزة والدقي لتلاعبهم ببطاقات الدعم الخاصة بالمواطنين والتصرف في الحصص التموينية المقررة لهم وبيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط مجزر دواجن عثر بداخله على طن ونصف الطن دواجن فاسدة في منطقة البدرشين.