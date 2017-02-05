أجلت، اليوم الأحد، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد التواب عبد الوهاب، رئيس محكمة جنايات جنوب المنيا، محاكمة 8 أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية والتحريض على التظاهر ضد الجيش والشرطة إلى جلسة 5 أبريل المقبل للمرافعة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين

قال محمد عبد الصبور عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة انتهت من سماع أقوال باقى الشهود، وأخلت سبيل 3 متهمين محبوسين على ذمة القضية وهم: |محمد جمعة كفافي، محمد أحمد أبو الدهب، وأحمد ضاحي محمد، في القضية المتهم فيها 8 أشخاص بتكوين خلية إرهابية بمركز المنيا، والتحريض على التظاهر في أكتوبر 2014.كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة في يناير 2015، بتهمة تكوين خلية تستهدف رجال الجيش والشرطة، والتحريض على التظاهر، والانتماء إلى جماعة الإخوان، والدعوة إلى تخريب منشآت عامة وشرطية بمركز المنيا.