أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، فتح طريق الكريمات الصحراوى، بعد تلاشى الشبورة المائية

وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت طريق الكريمات، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة ومنعا لوقوع الحوادث وبعد انقشاع الشبورة تم إعادة فتح الطريق.