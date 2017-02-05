تنظر الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة 5 متهمين هاربين، في مجال |الفوركس| والنصب على المواطنين من خلال إحدى الشركات

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط كل من: |طلعت رزق عبد العزيز، وشريف رزق، وأمير رزق، وأميرة رزق، ولولو محمد عباس|، في إطلاق حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجمع الأموال وتوظيفها عبر مجال المضاربة والبورصات العالمية |الفوركس|. وتحصل المتهمون على مبالغ مالية من عملاء الشركة قيمتها أكثر من مليون دولار، فضلا عن مبالغ أخرى قيمتها 4 ملايين جنيه، وامتنعوا عن رد مستحقات العملاء وفروا هاربين.