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وزارة العدل الأمريكية تطعن في أمر الهجرة الذي أصدره قاض
05
فبراير
2017
08:22 AM
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(رويترز) - قدمت وزارة العدل الأمريكية طعنا في ساعة متأخرة من مساء السبت لإعادة تنفيذ الأمر المتعلق بالهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويحظر على مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين دخول الولايات المتحدة كما يفرض حظرا مؤقتا على قبول لاجئين حتى في الوقت الذي سارع فيه مسافرون لدخول البلاد أثناء رفع الحظر.
وتحركت الحكومة لإلغاء أمر أصدره قاض اتحادي يوم الجمعة وأبطل حظر السفر وحذرت من أن القرار يمثل ضررا مباشرا على الناس ويحبط فرض تطبيق أمر تنفيذي ويراجع حكم الرئيس بشأن الأمن القومي.
ودفع الحكم الذي صدر يوم الجمعة ترامب للتنديد "بما يسمى" بقاض في سلسلة من التغريدات يوم السبت.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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