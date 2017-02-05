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نظر دعوى تعويض اتحاد الكرة ضد القاهرة للصوتيات بـ150 ألف دولار
تنظر الدائرة 11 الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، دعوى اتحاد الكرة التي يطالب فيها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بتعويض قدره 150 ألف دولار عن إذاعة مباراة مصر وملاوى
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الغفار حمودة، وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت وهانى ميلاد مسعد وسكرتارية إبراهيم محمد..حملت الدعوى رقم 148 لسنة 6 قضائية، وذكرت أنه بموجب عقد محرر بين اتحاد الكرة والشركة بشأن التسويق الإعلانى والتليفزيونى في المباريات الرسمية والودية في الداخل والخارج، على أن تدفع الشركة 150 ألف دولار لكل مباراة متفق عليها حتى نهائيات كأس العالم 2010.وأشارت الدعوى إلى أن الشركة المدعى عليها لم تسدد مستحقات مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب مالاوى، والتي أقيمت في ديسمبر عام 2009 وطالب الاتحاد الشركة بالسداد أكثر من مرة ولكنها لم تستجب.
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