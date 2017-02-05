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استكمال سماع الشهود بمحاكمة 42 متهما في تنظيم أجناد مصر
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، سماع الشهود بمحاكمة 42 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ|تنظيم أجناد مصر|
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، حددت جلسة 25 يوليو الماضي كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ|تنظيم أجناد مصر|، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم |بلال.إ.ص|، مع 12 آخرين، بالتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف منشآت شرطية وكمائن.كما كان النائب العام أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ضوء ما كشفته تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بأن المتهمين أعدوا مخططًا لاستهداف وقتل رجال وقيادات الشرطة، مستخدمين في تنفيذ المخطط عبوات ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدوائر إلكترونية لتفجيرها عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة.ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم همام محمد عطية -توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة- ارتكابه جرائم إنشاء وإدارة جماعة |أجناد مصر| الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى.
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