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نظر دعوى وقف نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الهندسية.. اليوم
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق فهيم المحامى، بصفته وكيلا عن فريد محمود ضياء والمطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن الدورة 2016 /2019 والتي أجريت في 15 مايو الماضى
اختصمت الدعوى المودعة برقم 61348 لسنة 70 قضائية، وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة شئون الانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، بصفتهم.قالت الدعوى إن مقيمها عضو بالجمعية العمومية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات، وترشح لعضوية مجلس الإدارة بالانتخابات المنعقدة بالتاريخ المشار إليها، لكن العملية الانتخابية شابها مخالفات قد تبطلها برمتها، فلا يجوز تفويض عضو جمعية عمومية لغيره للإدلاء بصوته، إلا أنه لوحظ وجود تفويضات صادرة لغير أعضاء الجمعية العمومية فضلا عن وجود توكيلات غير صحيحة.وتابعت الدعوى، |لوحظ أيضا تعمد عدم إدراج بعض الشركات أعضاء الجمعية العمومية في قوائم من لهم حق التصويت، مع عدم توافر الشروط المطلوبة في بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو شرط حسن السمعة والسلوك، حيث إن الانتخابات أسفرت عن وجود بعض أعضاء مجلس الإدارة صادرة ضدهم أحكام جنائية ماسة بالشرف.
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