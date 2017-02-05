تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الاستشكال المقام من سيد بحيري المحامي، الممثل القانوني لنادي الزهور، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس إدارة النادي