تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد الدعوى المقامة من أشرف عبد العزيز المحامي، والتي يطالب فيها بإغلاق قناة الخضراء الليبية؛ بسبب سبها رجل الأعمال إسماعيل عمر الشيتوي رئيس النادي الأهلي الليبي السابق

واختصمت الدعوى رقم 14021 لسنة 71 قضائية كلا من الممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية |النيل سات| ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لقناة الخضراء، وحمزة التهامي مذيع برنامج نداء ليبيا وباسم الهاشمي الصول مذيع برنامج التحام الجماهير بالقناة الليبية.وأوضحت الدعوى أن مقدم البرنامج حمزة التهامي أساء إلى رجل الأعمال إسماعيل الشيتوي واتهمه بأنه تاجر مخدرات، مشيرة إلى أن اعتذار القناة عن الإساءة الصادرة منها لا يكفي موكل مقيم الدعوى الذي يرفض التطاول والكذب والافتراء على الشرفاء.