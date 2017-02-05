اخبار مصر
-
رياضة
- بلدية المحلة يتصدر منافسات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني «تقرير»
- المنصورة يواجه دكرنس في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية ونهائي أفريقيا
- تردد قناة بين سبورت الناقلة لنهائي أفريقيا بين مصر والكاميرون بالمجان
- مراسل ON: درجة حرارة الحضري 39 ومشاركة حجازي ضعيفة في نهائي أفريقيا
- عمرو أديب: هحتفل بالمنتخب حتى لو خسر لأنهم شمعة منورة وأبطال
- الغندور لوزير الرياضة: لا تنظر لمن يهاجمك ويتهمك بأنك زملكاوي
- الكويت تنفي تجهيز استاد لبث مباراة مصر والكاميرون
- نابولي يسحق بولونيا 7-1 بعد ثلاثيتين من هامشيك وميرتنز
- بين سبورت تنقل اليوم مباراة النهائي بين مصر والكاميرون بالمجان
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
استئناف دعوى إسقاط الجنسية عن خالد بركات.. اليوم
05
فبراير
2017
03:46 AM
بواسطة
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الكاتب الصحفي خالد بركات
واختصمت الدعوى رقم 7671 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية عن المطعون ضده لعمله في قناتي الجزيرة، والشرق وتحريضه على مصر وتعريض الأمن القومي للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد القوات المسلحة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع