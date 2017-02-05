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ترامب يقول إن أمريكا ستعمل على إعادة السلام في أوكرانيا
واشنطن (رويترز) - أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو أن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة السلام على طول الحدود مع روسيا.
وقال ترامب في بيان للبيت الأبيض يوم السبت "سنعمل مع أوكرانيا وروسيا وكل الأطراف الأخرى المعنية لمساعدتهم على إعادة السلام على طول الحدود."
وتجددت أعمال العنف بين الانفصاليين المدعومين من موسكو وقوات الحكومة الأوكرانية مما تسبب في أكبر معدل من الخسائر البشرية منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.
من ناحية أخرى أكد ترامب لرئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي وشدد على أهمية اقتسام كل دول حلف شمال الأطلسي الأعباء المالية للإنفاق الدفاعي. وقال ترامب إنه وافق على حضور اجتماع قمة مجموعة السبع في مدينة تاورمينا بإيطاليا في مايو أيار.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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