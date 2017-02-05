كييف (رويترز) - قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في بيان إنه ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا تعزيز التعاون يوم السبت خلال اتصال هاتفي تناول أيضا ضرورة حل الصراع في شرق أوكرانيا من خلال الطرق الدبلوماسية.

وقال البيان إن‭ ‬"الجانبين ناقشا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

"وتم إعطاء اهتمام خاص لتسوية الوضع في دونباس (في شرق أوكرانيا) وتحقيق السلام من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية."

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)