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٨ مارس.. الحكم في استشكال وقف قرار التحفظ على أموال سامي مهران
04
فبراير
2017
18:46 PM
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حجزت الدائرة ١٧ جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع لجلسة ٨ مارس المقبل، للنطق بالحكم
وكان سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسي، وابنته نيفين سامي، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار المحكمة.
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