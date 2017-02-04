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مزارع يتهم قوات شرطة البداري بقتل ابنه في محضر رسمي بأسيوط
حرر مزارع بأسيوط محضرا اتهم فيه قوة من مركز شرطة البداري بقتل ابنه الشاب بطلقات نارية من سلاح آلي أودت بحياته على الفور، دون معرفة الأسباب، وذلك أثناء عمل ابنه في أرضه الزراعية بقرية عرب مطير بزمام المركز
وتلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد قيام |عامر السيد حسين|، 57 سنة، فلاح، مقيم عرب مطير بمركز البداري، بتحرير محضر بقسم شرطة البداري اتهم فيه قوة مكونة من ضابطي شرطة، و5 أمناء، ومخبرين |مستقلين سيارة ميكروباص غير تابعة للشرطة وملثمي الوجوه|، بالتعدى على نجله |علي عامر السيد حسين|، 30 سنة، فلاح، أثناء وجوده بالحقل بإطلاق أعيرة نارية صوبه أودت بحياته على الفور، بعدما أصابته في الرئة والكبد وعدم إسعافه واصطحابهم له دون معرفة الأسباب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.وأشار الأب، في المحضر رقم 703 لسنة 2017 نيابة البداري، أن ضابطي شرطة وهم |ه.أ|، و|ج. م. ج| اقتحما الأرض برفقة قوة أخرى، وانهالوا على الشاب ضربا ومنعوا والده من الاقتراب منه، وأطلقوا عليه النيران، وعند سؤالهم امتنعوا عن الكلام واصطحبوا الشاب في سيارة ميكروباص وعندما وصلوا به لمستشفى البدارى المركزي كان الشاب في حالة خطرة، وحيث أراد الوالد تحرير تقرير بالحالة رفضت إدارة المستشفى ولقي الشاب مصرعه متأثرا بالإصابة، وتم نقل الجثة لمستشفى أسيوط الجامعي حتى تأذن النيابة بالدفن.وتحرر المحضر بالواقعة، وجارٍ تحرى المباحث حول ملابسات الحادث.
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