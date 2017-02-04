كشف مصدر أمني أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة لمواجهة تكدس السيارات في حالة فوز المنتخب المصري بكأس نهائي أفريقيا وتأمين احتفالاتهم، مشيرا إلى أن الخطة تشمل عدة محاور وهي تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق الرئيسية والميادين بالقاهرة والجيزة من خلال نشر نقاط أمنية من إدارات المرور وتأمين الطرق والبحث الجنائي وضبط أي مشتبه فيه من الجماعات الإرهابية أو العناصر الخطر التي قد تحاول تعكير صفو الحالة الأمنية في مصر. وأشار إلى أن قوات الإدارة العامة للمرور ستقوم بعملية التأمين بالتعاون مع كافة أجهزة الوزارة ومنها مباحث المرافق لرفع كافة الإشغالات ومنع أي شخص من افتراش الطريق العام ورفع المركبات المتروكة. كما تشمل الخطة وضع خدمات نظامية وسرية ودوريات متحركة بالطرق المؤدية لنوادي الأهلي والزمالك بإستاد برج العرب بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومن المقرر تأمين محيطها بالمجموعات القتالية من الأمن المركزي ورجال من البحث الجنائي. وأضاف المصدر أن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الإدارات الفرعية بمحافظتي القاهرة والجيزة ستضع تحويلات بديلة في حالة وجود شلل مروري على الاتجاهات المؤدية لمناطق وسط القاهرة وطرق صلاح سالم وأكتوبر.