قضت محكمة جنح الساحل بحبس رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبد العزيز 3 سنوات، وكفالة 500 جنيه وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لصالح أحد الموظفين

وكان أحد الموظفين أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الساحل، ضد رئيس مصلحة الجمارك بصفته، يتهمه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في الحصول على زيادة 60 جنيها سنويا.