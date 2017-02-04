جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السيدة زينب، حبس صاحبي شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازتهما كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبيعها دون ترخيص من وزارة الصحة

البداية بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادها حيازة |جابر. ع| صاحب شركة للمستلزمات الطبية و|علاء. ن| شريك بذات الشركة؛ كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل الشركة ملكهما بقصد التصرف فيها بالبيع دون ترخيص.وباستهدافهما تمكن ضبطهما وعثر داخل الشركة على 21 جركن كحل بإجمالي 240 لتر، و150 كرتونة جل سونار مختلفة الأنواع بإجمالي 900 عبوة، و15 كرتونة سرنجات أنسولين بإجمالي 54 ألف سرنجة، و21 كرتونة خرطوم مناظير بإجمالي 6084 خرطوم وجميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها دون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.